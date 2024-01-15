Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
18:24
Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Kayserispor maçının son anlarında Fred ile birlikte kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Milli futbolcunun Süper Lig'deki yeni adresi ise belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...