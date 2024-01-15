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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 18:24

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Kayserispor maçının son anlarında Fred ile birlikte kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Milli futbolcunun Süper Lig'deki yeni adresi ise belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş’ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Kayserispor maçının son anlarında Fred ile birlikte kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Milli futbolcunun Süper Lig'deki yeni adresi ise belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş’ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında zorlu Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş’ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...

Bu skorla beraber puanını 53'e yükselten sarı-lacivertli takım, 2. sırada bulunan Galatasaray ile olan farkı 5'e yükseltmişti.

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş’ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynayacağı maçın ardından 21. haftada evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş’ın yeni adresi belli oldu! Duyanları şaşkına çeviren o Süper Lig ekibi...

TRANSFERLER ART ARDA GELDİ

Bu sezon 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

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