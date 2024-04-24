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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch'den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 17:38

Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch'den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da gelecek sezon transfer planlaması üzerinde çalışan sarı kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle zenginleştirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Cimbom'un Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bu haberler sonrası yıldız oyuncu Galatasaray ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...

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Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch’den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch’den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...

Bir yandan da gelecek sezon transfer planlaması üzerinde çalışan sarı kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle zenginleştirmek istiyor.

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Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch’den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...

Geçtiğimiz günlerde Cimbom'un Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch’den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...

Bu haberler sonrası yıldız oyuncu Galatasaray ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch’den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...

BEŞ OYUNCU İLE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı.

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