Giriş Tarihi: 24.04.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
17:38
Son dakika transfer haberi: Ryan Gravenberch'den Galatasaray kararı! Kiralık haberleri sonrası...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da gelecek sezon transfer planlaması üzerinde çalışan sarı kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle zenginleştirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Cimbom'un Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bu haberler sonrası yıldız oyuncu Galatasaray ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...