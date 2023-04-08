Son dakika transfer haberleri: Ali Koç’tan Jesus’a bomba teklif! Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri.... Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 3 yıldızın bileti kesildi. Bu arada Başkan Ali Koç ise sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus'a bomba bir teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...