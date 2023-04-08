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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan Jesus'a bomba teklif! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden...
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:54

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan Jesus'a bomba teklif! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri.... Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 3 yıldızın bileti kesildi. Bu arada Başkan Ali Koç ise sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus'a bomba bir teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç’tan Jesus’a bomba teklif! Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri.... Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 3 yıldızın bileti kesildi. Bu arada Başkan Ali Koç ise sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus'a bomba bir teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç’tan Jesus’a bomba teklif! Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden...

Beşiktaş'a sahasında yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da planlanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Ali Koç’tan Jesus’a bomba teklif! Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden...

Sezon başında Sarı-Lacivertliler'in transfer ettiği Bruma, ağır bir sakatlık geçirmiş ardından da lisansı çıkarılmamış ve oyuncu devre arasına kadar forma giyememişti.

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç’tan Jesus’a bomba teklif! Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden...

FENERBAHÇE'DE BRUMA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ocak ayında Bruma'nın 4.2 milyon Euro'luk zorunlu bonservisini alan Fenerbahçe, oyuncuyu Portekiz ekibi Braga'ya kiralamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç’tan Jesus’a bomba teklif! Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden...

Fenerbahçe yönetimi, Braga'daki kariyerine iyi bir giriş yapan Bruma'yı kesin olarak satma kararı aldı.

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