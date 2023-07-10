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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Real Madrid'de bir dönem sona eriyor...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 14:41

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Real Madrid'de bir dönem sona eriyor...

Son dakika transfer haberleri: Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katan İspanyol ekibi Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 20 milyon Euro bedelle 18 yaşındaki genç yıldızı transfer eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 2024 yılı yaz ayında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası İspanyol devi, yeni teknik direktörünü belirledi. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in yeni hocası belli oldu! Real Madrid’de bir dönem sona eriyor...

Son dakika transfer haberleri: Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katan İspanyol ekibi Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 20 milyon Euro bedelle 18 yaşındaki genç yıldızı transfer eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 2024 yılı yaz ayında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası İspanyol devi, yeni teknik direktörünü belirledi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in yeni hocası belli oldu! Real Madrid’de bir dönem sona eriyor...

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in yeni hocası belli oldu! Real Madrid’de bir dönem sona eriyor...

İspanyol basınının da yakından takip ettiği bu transfer sonrası ülkenin önde gelen gazetelerinden AS, dikkat çeken bir haberi okuyucularıyla paylaşmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in yeni hocası belli oldu! Real Madrid’de bir dönem sona eriyor...

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Buna göre; Arda Güler, takıma hızlı adapte olabilmek ve fiziksel açıdan sıkıntı yaşamamak adına tatilini yarıda kesmişti.

Son dakika transfer haberleri: Arda Güler’in yeni hocası belli oldu! Real Madrid’de bir dönem sona eriyor...

18 yaşındaki oyuncunun tatil yapmak için izinli olmasına rağmen bir an evvel takıma katılmak istediği için kalan izninden fedakarlık yaptığı ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığı iddia edilmişti.

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