Giriş Tarihi: 10.07.2023 14:41
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
14:41
Son dakika transfer haberleri: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Real Madrid'de bir dönem sona eriyor...
Son dakika transfer haberleri: Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katan İspanyol ekibi Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 20 milyon Euro bedelle 18 yaşındaki genç yıldızı transfer eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 2024 yılı yaz ayında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası İspanyol devi, yeni teknik direktörünü belirledi. İşte tüm ayrıntılar...