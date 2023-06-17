Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
14:28
Son dakika transfer haberleri: Arda Turan'dan Eyüpspor'a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Eyüpspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi transferde ses getirmeyi planlıyor. Teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan 1. Lig ekibinin, eski Galatasaray Sofiane Feghouli ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Eyüpspor, Avrupa'da ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arda Turan, Atletico Madrid'den eski takım arkadaşını Eyüpspor'a getiriyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...