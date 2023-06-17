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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Arda Turan'dan Eyüpspor'a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:28

Son dakika transfer haberleri: Arda Turan'dan Eyüpspor'a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Eyüpspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi transferde ses getirmeyi planlıyor. Teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan 1. Lig ekibinin, eski Galatasaray Sofiane Feghouli ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Eyüpspor, Avrupa'da ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arda Turan, Atletico Madrid'den eski takım arkadaşını Eyüpspor'a getiriyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Arda Turan’dan Eyüpspor’a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Eyüpspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi transferde ses getirmeyi planlıyor. Teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan 1. Lig ekibinin, eski Galatasaray Sofiane Feghouli ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Eyüpspor, Avrupa'da ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arda Turan, Atletico Madrid'den eski takım arkadaşını Eyüpspor'a getiriyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Arda Turan’dan Eyüpspor’a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elenerek Süper Lig'e yükselmeyi başaramayan Eyüpspor, gelecek sezonun transferleri için adeta gaza bastı.

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Son dakika transfer haberleri: Arda Turan’dan Eyüpspor’a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...

Sezon içerisinde teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getiren İstanbul ekibi, yeni sezonda da genç çalıştırıcı ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Arda Turan’dan Eyüpspor’a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...

"ARDA TURAN YENİ DOĞMUŞ BİR ADAM"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili olarak, "Arda Turan yeni doğmuş bir adam. Yeni bir bebek. Futbol hayatı bitti ve artık yeni bir döneme başladı. Bizimle devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Arda Turan’dan Eyüpspor’a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...

Geçtiğimiz sezon hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde birçok önemli transfer yapan Eyüpspor, yeni sezonda da dev transferler yapmaya hazırlanıyor.

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