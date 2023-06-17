Son dakika transfer haberleri: Arda Turan’dan Eyüpspor’a dev transfer! Eski takım arkadaşını getiriyor...

"ARDA TURAN YENİ DOĞMUŞ BİR ADAM"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili olarak, "Arda Turan yeni doğmuş bir adam. Yeni bir bebek. Futbol hayatı bitti ve artık yeni bir döneme başladı. Bizimle devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz." diye konuşmuştu.