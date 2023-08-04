Giriş Tarihi: 04.08.2023 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
14:20
Son dakika transfer haberleri: Atalanta'dan ayrılacak olan Merih Demiral'a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...
Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, geçtiğimiz sezon hocası Gasperini ile yaşadığı sorunlar nedeniyle az forma şansı bulmuş, sonrasında ise kadro dışı kalmıştı. Atalanta'nın bonservisine 21 milyon Euro ödediği milli savunmacı takımdan kesin olarak ayrılma kararı alırken, Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrasında Merih Demiral'a sürpriz bir talip çıktı ve milli oyuncunun yeni rotası netleşti. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...