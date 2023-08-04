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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Atalanta'dan ayrılacak olan Merih Demiral'a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...
Giriş Tarihi: 04.08.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 14:20

Son dakika transfer haberleri: Atalanta'dan ayrılacak olan Merih Demiral'a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...

Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, geçtiğimiz sezon hocası Gasperini ile yaşadığı sorunlar nedeniyle az forma şansı bulmuş, sonrasında ise kadro dışı kalmıştı. Atalanta'nın bonservisine 21 milyon Euro ödediği milli savunmacı takımdan kesin olarak ayrılma kararı alırken, Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrasında Merih Demiral'a sürpriz bir talip çıktı ve milli oyuncunun yeni rotası netleşti. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Atalanta’dan ayrılacak olan Merih Demiral’a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...

Geçtiğimiz sezon hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle az forma şansı bulan milli yıldızımız Merih Demiral, Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor...

Son dakika transfer haberleri: Atalanta’dan ayrılacak olan Merih Demiral’a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...

İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kampına götürmemişti. 25 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde Atalanta'dan ayrılması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberleri: Atalanta’dan ayrılacak olan Merih Demiral’a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral İtalyan ekibi Atalanta'da kadro dışı kalırken, İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyururken Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Atalanta’dan ayrılacak olan Merih Demiral’a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...

İTALYA VE İNGİLTERE

Fanatik'in haberine göre; başarılı futbolcunun transferi için iki takım resmen devreye girdi...

Son dakika transfer haberleri: Atalanta’dan ayrılacak olan Merih Demiral’a sürpriz talip! Yeni rotası netleşti...

İtalya'dan İnter'in yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın, Milli futbolcumuzu istediği öne sürüldü.

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