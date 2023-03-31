Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:11

Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...

Son dakika transfer haberleri: Geçen sezon Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, sezonun sona ermesiyle sarı-kırmızılı takımdan gönderilmişti. O günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Torrent'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yeni adresi, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'u kızdıracak. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent’in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...

Son dakika transfer haberleri: Geçen sezon Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, sezonun sona ermesiyle sarı-kırmızılı takımdan gönderilmişti. O günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Torrent'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yeni adresi, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'u kızdıracak. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent’in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in ayrılığın ardından Galatasaray teknik direktörlüğü görevine getirilen Domenec Torrent, sezonun sona ermesiyle takımdan gönderilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent’in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...

Daha önce Pep Guardiola'nın yardımcılığını da yapan Torrent, Galatasaray'da 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi elde etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent’in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...

"AYRILIĞI GAZETEDEN ÖĞRENDİM"

Domenec Torrent, Galatasaray'dan kovulduğunu gazeteden öğrendiğini ve hiçbir yöneticinin kendisine açıklama yapmadığını ifade etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent’in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...

Galatasaray'da kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Domenec Torrent, "Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı." sözlerini kullanmıştı.

SON DAKİKA