Giriş Tarihi: 31.03.2023 13:11
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
13:11
Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...
Son dakika transfer haberleri: Geçen sezon Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, sezonun sona ermesiyle sarı-kırmızılı takımdan gönderilmişti. O günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Torrent'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yeni adresi, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'u kızdıracak. İşte transfer haberinin tüm detayları...