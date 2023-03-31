Son dakika transfer haberleri: Domenec Torrent’in yeni takımı belli oldu! Jorge Jesus bu işe çok kızacak...

Galatasaray'da kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Domenec Torrent, "Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı." sözlerini kullanmıştı.