Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi tarihi bir operasyon yapmaya da hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmeleri bitecek olan Enner Valencia ve Miha Zajc'ı takımda tutmayı planlarken, tam 14 futbolcuyla ise yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...