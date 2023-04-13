Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
11:28
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme 'güle güle' dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi tarihi bir operasyon yapmaya da hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmeleri bitecek olan Enner Valencia ve Miha Zajc'ı takımda tutmayı planlarken, tam 14 futbolcuyla ise yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...