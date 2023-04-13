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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme 'güle güle' dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek
Giriş Tarihi: 13.04.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 11:28

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme 'güle güle' dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi tarihi bir operasyon yapmaya da hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmeleri bitecek olan Enner Valencia ve Miha Zajc'ı takımda tutmayı planlarken, tam 14 futbolcuyla ise yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme ’güle güle’ dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi tarihi bir operasyon yapmaya da hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmeleri bitecek olan Enner Valencia ve Miha Zajc'ı takımda tutmayı planlarken, tam 14 futbolcuyla ise yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme ’güle güle’ dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme ’güle güle’ dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek

Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı belirsizliği korurken, Sarı-Lacivertli yönetim de kadro planlaması için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme ’güle güle’ dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek

YÖNETİM 14 FUTBOLCUYU GÖNDERİYOR

Fenerbahçe yönetimi, sezonun sona ermesiyle birlikte yeterli performansı veremediği 14 futbolcuyla vedalaşma kararı aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 14 isme ’güle güle’ dedi! Ali Koç yeni sezona yeni kadro ile girecek

Sözleşmeleri bitecek olan Enner Valencia ve Miha Zajc'ı takımda tutmayı planlayan Kanarya, yurt dışından talipleri olan bazı futbolcular için de gelen teklifleri değerlendirecek.

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