Giriş Tarihi: 19.05.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 19:46

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine kısa bir süre kala bu sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray ve Beşiktaş, gelecek yılın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atarken, Galatasaray ise yeni seçilecek başkan ile sezona sil baştan başlayacak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren iki takım için flaş bir açıklama geldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Süper Lig'in genç yıldızı için kapıştığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…