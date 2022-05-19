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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…
Giriş Tarihi: 19.05.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 19:46

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine kısa bir süre kala bu sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray ve Beşiktaş, gelecek yılın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atarken, Galatasaray ise yeni seçilecek başkan ile sezona sil baştan başlayacak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren iki takım için flaş bir açıklama geldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Süper Lig'in genç yıldızı için kapıştığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray ve Beşiktaş, geleceok sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…

Bu sezon 3 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş, son olarak Valerien Ismael'i takımın başına getirmişti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…

Yeni hocasıyla birlikte yeni sezonun planlamasını yapan Beşiktaş, kadrosunda büyük bir değişikliğe gidecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…

Sözleşmesi bitecek oyuncularla birlikte takımdan ayrılacak birçok oyuncu olması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ın genç ve tecrübeli oyuncularla karışım bir kadro kuracağı söyleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig’in genç yıldızı için kapışıyor! Hocası resmen açıkladı…

Galatasaray ise sezona Fatih Terim ile başlamış ancak hayal kırıklığı yaratmıştı.

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