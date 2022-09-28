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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…
Giriş Tarihi: 28.09.2022 19:23 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 19:24

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…

Son dakika transfer haberleri… A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor. Uzun yıllardır İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu, bu sezon beklediği forma şansını bulamadı. Hocası Brendan Rodgers ile sorunlar yaşayan Çağlar Söyüncü ile yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmişti. Milli oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek isterken yeni takımı hakkında flaş bir haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Çağlar Söyüncü, Altınordu formasıyla çıkışını gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…

Süper Lig'e uğramadan Avrupa'ya transfer yapan yıldız futbolcu, Almanya'da mücadele eden Freiburg'a katıldı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…

Burada gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerinin radarına giren savunma oyuncusu, 2018 yılında Leicester City'ye transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…

İngiliz ekibinde ise kariyerinin en parlak yıllarını yaşayan milli futbolcu, bir dönem İngiltere'de yılın 11'ine aday gösterildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…

Bu sezon ise Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers ile sorun yaşayan Çağlar, formasından uzak kaldı.

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