Giriş Tarihi: 28.09.2022 19:23 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 19:24

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe transfer etmek istemişti! Çağlar Söyüncü Leicester City’den ayrılıyor işte yeni adresi…

Son dakika transfer haberleri… A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor. Uzun yıllardır İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcu, bu sezon beklediği forma şansını bulamadı. Hocası Brendan Rodgers ile sorunlar yaşayan Çağlar Söyüncü ile yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilenmişti. Milli oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek isterken yeni takımı hakkında flaş bir haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…