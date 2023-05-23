Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...

Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isimle görüşen iki ezeli rakibe kötü haber, Suudi Arabistan'dan geldi. Cristiano Ronaldo transferiyle büyük sükse yapan ülkede Spor Bakanlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleri için uğraş verdiği yıldızları ülke futboluna kazandıracak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...