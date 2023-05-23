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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:54

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...

Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isimle görüşen iki ezeli rakibe kötü haber, Suudi Arabistan'dan geldi. Cristiano Ronaldo transferiyle büyük sükse yapan ülkede Spor Bakanlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleri için uğraş verdiği yıldızları ülke futboluna kazandıracak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...

Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isimle görüşen iki ezeli rakibe kötü haber, Suudi Arabistan'dan geldi. Cristiano Ronaldo transferiyle büyük sükse yapan ülkede Spor Bakanlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleri için uğraş verdiği yıldızları ülke futboluna kazandıracak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferiyle büyük bir atılıp yapan Suudi Arabistan'da Spor Bakanlığı, lige başka önemli yıldızları da getirmek için harekete geçti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...

Bakanlığın yaptığı bu atılım, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin transfer planlarını alt üst edecek...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...

RONALDO'YLA İMAJ VE POPÜLERLİK KAZANDI

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre, Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından Suudi Arabistan Ligi'nin dünya çapında daha çok popüler hale geldiği ve imaj kazandığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Ne olduğunu anlamadılar, yıldızlar elden kaçıyor...

HEDEFTE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Bu gelişme sonrası Spor Bakanlığı'nın, Futbol Federasyonu ile birlikte hareket ettiği ve Ronaldo sonrası yeni yıldız futbolcuları ülkeye getirmek istediği aktarıldı.

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