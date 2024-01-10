Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
14:36
Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa'nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...
Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemine girilirken Avrupa'dan da transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon Avrupa'nın öne çıkan forvetleri özellikle de Premier Lig devlerinin ilgisini çekiyor. Bundesliga, Serie A, Hollanda Eredivise ve Ligue 1'de oynayan forvetler kulüplerin dikkatini çekti. İşte transfer olması beklenen o forvetler...