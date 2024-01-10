Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa'nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 14:36

Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa'nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...

Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemine girilirken Avrupa'dan da transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon Avrupa'nın öne çıkan forvetleri özellikle de Premier Lig devlerinin ilgisini çekiyor. Bundesliga, Serie A, Hollanda Eredivise ve Ligue 1'de oynayan forvetler kulüplerin dikkatini çekti. İşte transfer olması beklenen o forvetler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa’nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...

Futbol dünyasında ara transfer dönemi resmen açıldı. Birçok Avrupa kulübü kadrolarını güçlendirmek adına hamlelerini yapmaya başladı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa’nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...

PREMIER LİG DEVLERİ TRANSFERLERE BAŞLADI

Özellikle de Premier Lig ekipleri, Avrupa'nın öne çıkan forvetleri için harekete geçti. Son olarak Tottenham, Leipzig'in yıldızı Timo Werner'i kiraladığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa’nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...

İŞTE TRANSFER YAPMASI BEKLENEN FORVETLER

Premier Lig devleri Arsenal ve Manchester United, forvet transferi için kolları sıvadı. Avrupa'da bu sezon birçok yıldız forvet müthiş performanslar sergilerken, 2 dünya devi bu yıldızlar için harekete geçti. İşte devlerin ilgisini çeken o golcüler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa’nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...

SANTİAGO GİMENEZ (FEYENOORD)

Fiyat: 60 milyon euro

16 maç - 18 gol - 4 asist

Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa’nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...

JONATHAN DAVİD (LİLLE)

Fiyat: 35-40 milyon Euro

17 maç - 5 gol - 1 asist

SON DAKİKA