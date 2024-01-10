Son dakika transfer haberleri: İşte Avrupa’nın öne çıkan forvetleri! Devler peşlerinden koşuyor...

İŞTE TRANSFER YAPMASI BEKLENEN FORVETLER

Premier Lig devleri Arsenal ve Manchester United, forvet transferi için kolları sıvadı. Avrupa'da bu sezon birçok yıldız forvet müthiş performanslar sergilerken, 2 dünya devi bu yıldızlar için harekete geçti. İşte devlerin ilgisini çeken o golcüler...