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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig'e geliyor!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:45

Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig'e geliyor!

Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekibi Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho Dünya Kupası öncesi oynadıkları maçtan sonra oyuncularından birini ihanetle suçlamış, bu ismin Hollandalı Rick Karsdorp olduğu ortaya çıkmıştı. Ocak ayında takımdan ayrılacak olan Karsdorp'un yeni rotası Süper Lig oluyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig’e geliyor!

Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekibi Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho Dünya Kupası öncesi oynadıkları maçtan sonra oyuncularından birini ihanetle suçlamış, bu ismin Hollandalı Rick Karsdorp olduğu ortaya çıkmıştı. Ocak ayında takımdan ayrılacak olan Karsdorp'un yeni rotası Süper Lig oluyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig’e geliyor!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sassuolo ile oynadıkları Serie A mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada bir oyuncusunu ihanetle suçlamıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig’e geliyor!

Mourinho açıklamasında, "Sassuolo karşısında bir oyuncum, profesyonel olmayan tavırlar sergileyerek takımın sahadaki çabasına ihanet etti. 16 oyuncu maçta oynadı, 15'inden memnunum 1 kişiden memnun değilim.

Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig’e geliyor!

"OCAK AYINDA KULÜP BULACAK"

Kim olduğunu söylemeyeceğim, soyunma odasında kendisine de söyledim ve Ocak ayında kendisine kulüp bulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig’e geliyor!

Portekizli teknik adamın işaret ettiği ismin ise Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp olduğu ortaya çıkmıştı.

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