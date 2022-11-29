Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
10:45
Son dakika transfer haberleri: Mourinho ihanetle suçlamıştı... Yıldız isim Süper Lig'e geliyor!
Son dakika transfer haberleri: İtalya Serie A ekibi Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho Dünya Kupası öncesi oynadıkları maçtan sonra oyuncularından birini ihanetle suçlamış, bu ismin Hollandalı Rick Karsdorp olduğu ortaya çıkmıştı. Ocak ayında takımdan ayrılacak olan Karsdorp'un yeni rotası Süper Lig oluyor. İşte tüm ayrıntılar...