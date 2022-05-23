Giriş Tarihi: 23.05.2022 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
16:47
Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...
Son dakika haberleri... Kylian Mbappe'yi PSG'ye kaptıran Real Madrid'de gözler yapılacak yeni bomba bir transfere çevrildi. Mbappe transferinde hayal kırıklığı yaşayan Madrid yönetimi, gözünü Premier Lig'e çevirdi. İngiliz gazetesi The Sun, Real Madrid'in Liverpool ve Tottenham'dan transfer etmek istediği yıldızları yazdı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...