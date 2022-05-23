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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:47

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...

Son dakika haberleri... Kylian Mbappe'yi PSG'ye kaptıran Real Madrid'de gözler yapılacak yeni bomba bir transfere çevrildi. Mbappe transferinde hayal kırıklığı yaşayan Madrid yönetimi, gözünü Premier Lig'e çevirdi. İngiliz gazetesi The Sun, Real Madrid'in Liverpool ve Tottenham'dan transfer etmek istediği yıldızları yazdı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid’den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...

Yaz transfer dönemine girmeden önce bomba transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kylian Mbappe hayali kuran fakat bu transfer hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, yeni transferler için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid’den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...

MBAPPE'DEN TARİHİ SÖZLEŞME

Mbappe'nin PSG ile toplamda 500 milyon euro'luk 3 yıllık sözleşme imzalamasından sonra şoku yaşayan Real Madrid'de hedef yeni transferler. Real Madrid'e imza atması beklenen Mbappe'nin verdiği karar transfer dünyasında bomba etkisi yarattı.

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid’den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...

2025 yılına kadar PSG ile yeni bir sözleşme imzalayan Mbappe'nin alacağı paranın ardından La Liga yönetimi de bu transfer UEFA'ya şikayet edecek.

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid’den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...

Mbappe'nin PSG'de kalmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşanan La Liga yönetimi, Fransız ekibinin genç yıldızı elinde tutabilmek için inanılmaz bir ücret ödeyecek olmasından da rahatsız oldu.

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid’den transfer bombası! Mbappe yerine dünya yıldızı...

Konu hakkında sert bir bildiri yayınlayan La Liga yönetimi PSG'yi, Mbappe'nin sözleşmesindeki ekonomik şartlara ilişkin UEFA'ya şikayet edeceğini duyurdu.

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