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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor'dan yılın transferi...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 16:07

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor'dan yılın transferi...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Vincenzo Montella yönetiminde 69 puan ile tamamlayan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için ve Konferans Ligi elemeleri için iddialı bir kadro kurmak isteyen mavi-beyazlı ekip, çalışmalara şimdiden start verdi. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan Adana Demirspor, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Dünyaca yıldızı gündemine alan mavi-beyazlılar transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor’dan yılın transferi...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Vincenzo Montella yönetiminde 69 puan ile tamamlayan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için ve Konferans Ligi elemeleri için iddialı bir kadro kurmak isteyen mavi-beyazlı ekip, çalışmalara şimdiden start verdi. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan Adana Demirspor, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Dünyaca yıldızı gündemine alan mavi-beyazlılar transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor’dan yılın transferi...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon, tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren Adana Demirspor, bu başarısının mükafatını almıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor’dan yılın transferi...

Ligi 4. sırada noktalayan Adana ekibi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı almasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor’dan yılın transferi...

Konferans Ligi eleme turunda ise Romanya'nın Cluj takımı ile eşleşen Adana Demirspor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor’dan yılın transferi...

Mavi-beyazlı ekip tarihinde ilk kez Avrupa'ya gitme başarısı gösterirken, İlk maç 27 Temmuz, rövanş ise 3 Ağustos'ta oynanacak.


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