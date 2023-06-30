Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Adana Demirspor’dan yılın transferi...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Vincenzo Montella yönetiminde 69 puan ile tamamlayan Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için ve Konferans Ligi elemeleri için iddialı bir kadro kurmak isteyen mavi-beyazlı ekip, çalışmalara şimdiden start verdi. Bu doğrultuda henüz somut bir adım atmayan Adana Demirspor, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Dünyaca yıldızı gündemine alan mavi-beyazlılar transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...