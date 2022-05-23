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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu alıyor
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:59

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu alıyor

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, önümüzdeki sezon ve Avrupa kupalarındaki maçlar için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Golcu arayışlarına başlayan Bordo-mavili yönetim, yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Galatasaray'ın golcüsünü transfer etmek için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray’ın yıldız oyuncusunu alıyor

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona ve Avrupa kupalarına daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Abdullah Avcı'nın transfer listesi merak ediliyor. Takımda bileti kesilen isimler de netleşti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray’ın yıldız oyuncusunu alıyor

ABDULLAH AVCI, TRONDSEN İLE DEVAM ETMEYECEK

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, sık sık sakatlanan ve bir türlü verime alınmayan Anders Trondsen'i gözden çıkardı. Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan futbolcudan kendisine takım bulması yönünde açıklama yapıldığı ifade edildi Abdullah Avcı, Polonyalı isimle devam etmek istemiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray’ın yıldız oyuncusunu alıyor

Trondsen'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geldiği günden beri bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Norveçli futbolcunun menajeri kulüp aramaya başladı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray’ın yıldız oyuncusunu alıyor

PUCHACZ GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'un devrede kiraladığı Puchacz, Union Berlin'e geri döndü. Altay maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da kadroda yer almayan Polonyalı futbolcuyla yeni bir sözleşme yapılmayacak. (Akşam)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray’ın yıldız oyuncusunu alıyor

SOL BEK MEVKİİNE PSG'NİN YILDIZI

Sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen Abdullah Avcı, PSG'de çok fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Laywin Kurzawa'yı listesine aldı.

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