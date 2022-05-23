Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:46
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
13:59
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan yılın sürpriz transferi! Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu alıyor
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, önümüzdeki sezon ve Avrupa kupalarındaki maçlar için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Golcu arayışlarına başlayan Bordo-mavili yönetim, yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Galatasaray'ın golcüsünü transfer etmek için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...