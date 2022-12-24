Son dakika transfer haberleri... Marsilya'da Igor Tudor'un göreve gelmesiyle adeta yedek kulübesine mahkum edilen Cengiz Ünder devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Fransız basını, bomba bir iddiada bulunarak ismi Galatasaray'la da anılan milli futbolcumuzun bir başka İstanbul devine 'êvet' dediğini öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...