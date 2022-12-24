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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ve Cengiz Ünder, Süper Lig devine 'evet' dedi! 'Galatasaray' derken büyük ters köşe...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 15:50

Son dakika transfer haberleri: Ve Cengiz Ünder, Süper Lig devine 'evet' dedi! 'Galatasaray' derken büyük ters köşe...

Son dakika transfer haberleri... Marsilya'da Igor Tudor'un göreve gelmesiyle adeta yedek kulübesine mahkum edilen Cengiz Ünder devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Fransız basını, bomba bir iddiada bulunarak ismi Galatasaray'la da anılan milli futbolcumuzun bir başka İstanbul devine 'êvet' dediğini öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Ve Cengiz Ünder, Süper Lig devine ’evet’ dedi! ’Galatasaray’ derken büyük ters köşe...

Son dakika transfer haberleri... Marsilya'da Igor Tudor'un göreve gelmesiyle adeta yedek kulübesine mahkum edilen Cengiz Ünder devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Fransız basını, bomba bir iddiada bulunarak ismi Galatasaray'la da anılan milli futbolcumuzun bir başka İstanbul devine 'êvet' dediğini öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Ve Cengiz Ünder, Süper Lig devine ’evet’ dedi! ’Galatasaray’ derken büyük ters köşe...

25 yaşındaki yıldız oyuncu teknik direktörlüğe Igor Tudor'un gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Ve Cengiz Ünder, Süper Lig devine ’evet’ dedi! ’Galatasaray’ derken büyük ters köşe...
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Son dakika transfer haberleri: Ve Cengiz Ünder, Süper Lig devine ’evet’ dedi! ’Galatasaray’ derken büyük ters köşe...

65'TE OYUNA ALIP, 83'TE OYUNDAN ÇIKARMIŞTI

Hırvat teknik adam, ligin 3. haftasında oynanan Nantes maçında Cengiz Ünder'i 65. dakikada oyuna alıp, kırmızı kart görmelerinin ardından 83'te oyundan çıkarmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Ve Cengiz Ünder, Süper Lig devine ’evet’ dedi! ’Galatasaray’ derken büyük ters köşe...

Oyundan alınmasına tepki gösteren Cengiz Ünder, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitmişti.

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