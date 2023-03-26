Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
12:12
Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe'den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'den aldığı teklifi ilk kez açıkladı. İtalyan basınına konuşan yetenekli oyuncu, Galatasaray taraftarını da üzecek ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...