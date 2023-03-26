Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe’den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Biz almadan 6 gün önce 30 milyon euro karşılığında Bournemouth'a satılıyordu. Son gece 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere 15 milyon Euro'ya aldık" ifadelerini kullanmıştı.