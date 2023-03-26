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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe'den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler
Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:12

Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe'den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'den aldığı teklifi ilk kez açıkladı. İtalyan basınına konuşan yetenekli oyuncu, Galatasaray taraftarını da üzecek ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe’den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'den aldığı teklifi ilk kez açıkladı. İtalyan basınına konuşan yetenekli oyuncu, Galatasaray taraftarını da üzecek ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe’den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına Fenerbahçe'den aldığı transfer teklifi, Sarı-Kırmızılı takımdaki durumu ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe’den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler

Galatasaray ara transfer döneminin son günlerinde tüm dünyanın dikkatini çekecek bir transfere imza atmış ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe’den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler

ERDEN TİMUR: ZANİOLO'YU YARI FİYATINA ALDIK

Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki İtalyan yıldız için 5 yıllık taksitler halinde Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Zaniolo, Fenerbahçe’den aldığı teklifi açıkladı! Galatasaray taraftarını yıkacak sözler

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Biz almadan 6 gün önce 30 milyon euro karşılığında Bournemouth'a satılıyordu. Son gece 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere 15 milyon Euro'ya aldık" ifadelerini kullanmıştı.

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