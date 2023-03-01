Giriş Tarihi: 01.03.2023 20:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 21:47

Son dakika: Türk futbol camiası "Omuz Omuza"! Depremzedeler için bağış yağmuru...

Son dakika haberi: Türk futbol camiası, 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen iki büyük depremden etkilenen depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" veriyor. Saat 20.00'de başlayan ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın, A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından birden naklen yayınlanıyor. Gerçekleştirilen tarihi kampanyaya takımlar, sporcular, yöneticiler ve hakemler katılırken, toplanan bağışlar depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. İşte kulüplerin, futbolcuların, yöneticilerin ve hakemlerin yaptığı bağışlar...