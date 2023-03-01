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Haberler Galeri Son dakika: Türk futbol camiası "Omuz Omuza"! Depremzedeler için bağış yağmuru...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 20:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 21:47

Son dakika: Türk futbol camiası "Omuz Omuza"! Depremzedeler için bağış yağmuru...

Son dakika haberi: Türk futbol camiası, 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen iki büyük depremden etkilenen depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" veriyor. Saat 20.00'de başlayan ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın, A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından birden naklen yayınlanıyor. Gerçekleştirilen tarihi kampanyaya takımlar, sporcular, yöneticiler ve hakemler katılırken, toplanan bağışlar depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. İşte kulüplerin, futbolcuların, yöneticilerin ve hakemlerin yaptığı bağışlar...

Son dakika: Türk futbol camiası Omuz Omuza! Depremzedeler için bağış yağmuru...

Son dakika haberi: Türk futbol camiası, 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen iki büyük depremden etkilenen depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" veriyor. Saat 20.00'de başlayan ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın, A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından birden naklen yayınlanacak. Gerçekleştirilen tarihi kampanyaya takımlar, sporcular, yöneticiler ve hakemler katılırken, toplanan bağışlar depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. İşte kulüplerin, futbolcuların, yöneticilerin ve hakemlerin yaptığı bağışlar...

Son dakika: Türk futbol camiası Omuz Omuza! Depremzedeler için bağış yağmuru...

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor.

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Son dakika: Türk futbol camiası Omuz Omuza! Depremzedeler için bağış yağmuru...

Depremin ilk gününden beri tüm spor camiasının yardım kolisi, barınma alanı, gıda ve giyim malzemelerinin dışında, Omuz Omuza kampanyası ile yardımlar farklı bir boyuta kazandırılıyor.

Son dakika: Türk futbol camiası Omuz Omuza! Depremzedeler için bağış yağmuru...

Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20.00 itibariyle başlayan ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış topluyor.

Son dakika: Türk futbol camiası Omuz Omuza! Depremzedeler için bağış yağmuru...

CAMİA TEK YÜREK OLDU

Gerçekleştirilen dev bağış kampanyasına futbol camiasından futbolcular ve teknik direktörlerin yanı sıra Fatih Terim, Mustafa Denizli ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da özel konuk olarak canlı yayına katılacak.

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