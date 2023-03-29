Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! "Stefan Kuntz'a inanan kaldı mı!" | Modric taraftardan alkış aldı

Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
09:26
Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, grubun ikinci maçında zorlu rakibi Hırvatistan'a Kovacic'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu ve iç saha serisini sona erdirdi. Maçta etkili oynayan Türkiye, gol pozisyonları yakalasa da kaleci Livakovic'i geçemedi. Maçın ardından özellikle de Stefan Kuntz eleştirilerin hedefi haline gelen ilk isim oldu. SABAH Spor'un usta kalemi deneyimli hoca için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.