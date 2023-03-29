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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! "Stefan Kuntz'a inanan kaldı mı!" | Modric taraftardan alkış aldı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:26

Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! "Stefan Kuntz'a inanan kaldı mı!" | Modric taraftardan alkış aldı

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, grubun ikinci maçında zorlu rakibi Hırvatistan'a Kovacic'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu ve iç saha serisini sona erdirdi. Maçta etkili oynayan Türkiye, gol pozisyonları yakalasa da kaleci Livakovic'i geçemedi. Maçın ardından özellikle de Stefan Kuntz eleştirilerin hedefi haline gelen ilk isim oldu. SABAH Spor'un usta kalemi deneyimli hoca için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.

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Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! Stefan Kuntz’a inanan kaldı mı! | Modric taraftardan alkış aldı

A Milli Takım Türkiye, EURO 2024 elemelerinde grubun ikinci maçında Bursa'da zorlu rakibi Hırvatistan'ı ağırladı. Kıran kırana geçen maçta Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, 3 puanla grupta 3. sırada yer aldı.

Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! Stefan Kuntz’a inanan kaldı mı! | Modric taraftardan alkış aldı

İÇ SAHADA SERİ BİTTİ

Türkiye, Hırvatistan yenilgisi ile birlikte serisine de nokta koydu. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç sahada oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik (İzlanda / 0-0) alırken bu karşılaşmaların tamamında da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Ancak dün alınan sonuç hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini bitirdi.

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Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! Stefan Kuntz’a inanan kaldı mı! | Modric taraftardan alkış aldı

KOVACIC'I DURDURAMADIK

Chelsea forması giyen Mateo Kovacic'i bir türlü durduramadık… 28 yaşındaki oyuncu milli takım kariyerinde 93. sınavına Türkiye karşısında çıkarken bize kadar resmi maçlarda 2 gol bulmuştu. Dün 2 kez daha ağlarımızı sarsan ve resmi golünü dörde çıkaran deneyimli futbolcu, maçın da yıldızı oldu.

Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! Stefan Kuntz’a inanan kaldı mı! | Modric taraftardan alkış aldı

HIRVATLAR'A DIŞIMIZ BİR TÜRLÜ GEÇMİYOR!

A Milli Takım, Hırvatistan'a karşı bir türlü ritmini bulamıyor. Türkiye, rakibine karşı oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alırken Hırvatlar 4 kez kazandı 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Ay-Yıldızlılar, rakibini sadece Eylül 2017'de 2018 Dünya Kupası elemelerinde 90 dakika içinde mağlup edebildi.

Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! Stefan Kuntz’a inanan kaldı mı! | Modric taraftardan alkış aldı

'BÜYÜK' MAÇLARDA KAZANMAYI UNUTTUK

Alman hoca yönetiminde Türkiye, gruplarında 1. torbadan gelen Norveç ve Hırvatistan'a diş geçiremedi, Portekiz'e de yenildi. Stefan Kuntz yönetiminde A Milli Takım, büyük maçlarda bir türlü bekleneni veremedi.

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