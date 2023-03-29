Son dakika: Türkiye Hırvatistan maçı sonrası bomba sözler! "Stefan Kuntz'a inanan kaldı mı!" | Modric taraftardan alkış aldı

İÇ SAHADA SERİ BİTTİ

Türkiye, Hırvatistan yenilgisi ile birlikte serisine de nokta koydu. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç sahada oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik (İzlanda / 0-0) alırken bu karşılaşmaların tamamında da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Ancak dün alınan sonuç hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini bitirdi.