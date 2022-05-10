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Haberler Galeri Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! "Böyle kardeş takım olmaz..."
Giriş Tarihi: 10.05.2022 23:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 23:41

Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! "Böyle kardeş takım olmaz..."

Son dakika Trabzonspor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kayserisppor'a 4-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kayserisporlu taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere değinerek "Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." dedi.

Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! Böyle kardeş takım olmaz...

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserisppor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Trabzonspor kupaya veda etti.

Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! Böyle kardeş takım olmaz...

Kupada finale yükselen Kayserispor'a turu getiren golleri 48' ve 90+6'da Emrah Başsan, 59'da Majid Hosseini ve 90+1'de penaltıdan Mame Thiam kaydetti.

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Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! Böyle kardeş takım olmaz...

Trabzonspor'un gollerini ise 3'te penaltıdan Anthony Nwakaeme ve 82'de Anastasios Bakasetas attı.

Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! Böyle kardeş takım olmaz...

Bu sonuçla kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor Trabzonspor'u da kupa dışına iterek finale yükseldi.

Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! Böyle kardeş takım olmaz...

Maçtan sonra konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Böyle şiddetli bir baskıyı bekliyorduk. Kayserispor'un en önemli hedeflerinden birisi kupa. Oyunun son bölümünde bizim gibi bir takımın o golleri yememesi gerekiyordu."

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