Giriş Tarihi: 10.05.2022 23:35
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
23:41
Son dakika: Uğurcan Çakır maç sonu Kayserisporlu taraftarlara ateş püskürdü! "Böyle kardeş takım olmaz..."
Son dakika Trabzonspor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kayserisppor'a 4-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kayserisporlu taraftarların sahaya attığı yabancı maddelere değinerek "Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar." dedi.