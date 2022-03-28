Giriş Tarihi: 28.03.2022 21:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
21:33
Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? "Son gelişmelerden sonra..." | ÖZEL
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Sarı-kırmızılılar, nisan ayının sonunda seçime gidecek. Galatasaray'da gözler eski başkanlardan Dursun Özbek ve Ünal Aysal'a çevrildi. Aysal başkanlık seçimine dair SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.