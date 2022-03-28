Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? "Son gelişmelerden sonra..." | ÖZEL
Giriş Tarihi: 28.03.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 21:33

Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? "Son gelişmelerden sonra..." | ÖZEL

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Sarı-kırmızılılar, nisan ayının sonunda seçime gidecek. Galatasaray'da gözler eski başkanlardan Dursun Özbek ve Ünal Aysal'a çevrildi. Aysal başkanlık seçimine dair SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? Son gelişmelerden sonra... | ÖZEL

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedikten sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Nisan ayının sonunda seçime gidecek olan Sarı-kırmızılılarda eski başkanlardan Ünal Aysal başkanlık seçimine dair SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? Son gelişmelerden sonra... | ÖZEL

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesiyle yaşanan gerilim kulübün önde gelen isimlerini harekete geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? Son gelişmelerden sonra... | ÖZEL

Eski başkanlardan Dursun Özbek seçimde adaylık için hazırlık yaparken Ünal Aysal da çok sayıda isimle 23 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul için beyin fırtınasına odaklandı.

Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? Son gelişmelerden sonra... | ÖZEL

Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan Galatasaray'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Son dakika: Ünal Aysal, Galatasaray başkan adayı olacak mı? Son gelişmelerden sonra... | ÖZEL

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği seçime gidilecek.

SON DAKİKA