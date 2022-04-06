Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…
Giriş Tarihi: 06.04.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 21:27

Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonuna gelirken ligin dev kulüpleri gelecek sezonun hazırlıklarına başlamış bulunuyor. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael, geçtiğimiz hafta takımıyla ilk maçına çıktı ve gelecek sezonun kadro planlaması için yönetime rapor sundu. Sunduğu raporda yeni sezonda kadroda görmek istemediği isimleri de belirleyen Fransız çalıştırıcının biletini kestiği bir futbolcuya Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, sezon başında kurduğu yıldızlar dolu kadrosuyla hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki üst üste kötü sonuçların ardından deneyimli hocayla yollarını ayırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen Önder Karaveli de sezonu tamamlayamadan takımdan ayrıldı.

Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Önder Karaveli'nin ardından Beşiktaş'ın başına geçen Valerien Ismael ise ilk maçında etkili olmayı başardı.

Son dakika: Valerien Ismael Beşiktaş’ta biletini kesti, Emre Belözoğlu yıldız oyuncu için devreye girdi! Süper Lig’de bomba etkisi yaratacak transfer…

Takımının başında ilk maçına Trabzonspor derbisiyle çıkan Fransız çalıştırıcı, zorlu maçtan 1 puanla ayrıldı.

SON DAKİKA