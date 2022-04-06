Giriş Tarihi: 06.04.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 21:27

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonuna gelirken ligin dev kulüpleri gelecek sezonun hazırlıklarına başlamış bulunuyor. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael, geçtiğimiz hafta takımıyla ilk maçına çıktı ve gelecek sezonun kadro planlaması için yönetime rapor sundu. Sunduğu raporda yeni sezonda kadroda görmek istemediği isimleri de belirleyen Fransız çalıştırıcının biletini kestiği bir futbolcuya Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…