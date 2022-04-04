Giriş Tarihi: 04.04.2022 19:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
19:34
Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş'ı uyardı! "Kulübün kaçınması gereken tek hata..."
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda üstün oynadığı maçta lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan Fransız teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbolla taraftarlardan tam not alırken Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, 46 yaşındaki çalıştırıcının performansını yorumladı.