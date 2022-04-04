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Haberler Galeri Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş'ı uyardı! "Kulübün kaçınması gereken tek hata..."
Giriş Tarihi: 04.04.2022 19:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 19:34

Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş'ı uyardı! "Kulübün kaçınması gereken tek hata..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda üstün oynadığı maçta lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan Fransız teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbolla taraftarlardan tam not alırken Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, 46 yaşındaki çalıştırıcının performansını yorumladı.

Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş’ı uyardı! Kulübün kaçınması gereken tek hata...

Son dakika haberi... Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı ilk maçta deplasmanda üstün oynadığı karşılaşmada lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Valentin Rosier atarken Bordo-mavililerin golünü ise Andreas Cornelius kaydetti.

Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş’ı uyardı! Kulübün kaçınması gereken tek hata...

Bu sonuçla ligde son 4 maçını kazanamayan Beşiktaş, 47 puana ulaştı. Trabzonspor ise 71 puanla liderliğini sürdürdü.

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Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş’ı uyardı! Kulübün kaçınması gereken tek hata...

Ayrıca Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, bir penaltıdan da yararlanamazken oyuna sonradan dahil olan Cyle Larin ise 10 dakika sonra kırmızı kart gördü.

Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş’ı uyardı! Kulübün kaçınması gereken tek hata...

Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan Fransız teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbolla taraftarlardan tam not aldı.

Son dakika: Valerien Ismael sonrası Demba Ba Beşiktaş’ı uyardı! Kulübün kaçınması gereken tek hata...

46 yaşındaki hocaya bir övgü de Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'dan geldi. Senegalli eski golcü, 46 yaşındaki hocanın performansını yorumladı.

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