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Haberler Galeri Son dakika: Vitor Pereira biletini kesmişti! İsmail Kartal sahip çıktı… Fenerbahçe’de yıldız isim 11’e dönüyor
Giriş Tarihi: 14.01.2022 18:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 18:31

Son dakika: Vitor Pereira biletini kesmişti! İsmail Kartal sahip çıktı… Fenerbahçe’de yıldız isim 11’e dönüyor

Son dakika Fenerbahçe haberi… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a az farkla kaybedilen şampiyonluğun ardından Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından takımı Vitor Pereira'ya emanet etmişti. Sarı-lacivertli ekipte ikinci dönemini geçiren Pereira'nın görev süresi ise yine kısa sürdü. Portekizli teknik adamın ardından yine uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından bu kez dümene İsmail Kartal geçti. Sezonun ikinci devresinde takımı çalıştıracak olan İsmail Kartal, kadroda değişikliklere gidiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Vitor Pereira biletini kesmişti! İsmail Kartal sahip çıktı… Fenerbahçe’de yıldız isim 11’e dönüyor

Son dakika haberi… Son yıllarda şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında büyük hüsrana uğradı. Geçtiğimiz yılın başında Erol Bulut ile sezona giren sarı-lacivertliler, ligin son 10 haftasında takımı Emre Belözoğlu'na emanet etmişti.

Son dakika: Vitor Pereira biletini kesmişti! İsmail Kartal sahip çıktı… Fenerbahçe’de yıldız isim 11’e dönüyor

Emre Belözoğlu'nun şampiyonluğu kıl payı kaçırmasının ardından ise genç teknik adamla yollar ayrıldı ve yeni sezon için teknik direktör arayışları başladı.

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Son dakika: Vitor Pereira biletini kesmişti! İsmail Kartal sahip çıktı… Fenerbahçe’de yıldız isim 11’e dönüyor

Bu sırada birçok isim gündeme gelirken, Fenerbahçe'de uzun süreli bir belirsizlik yaşandı.

Son dakika: Vitor Pereira biletini kesmişti! İsmail Kartal sahip çıktı… Fenerbahçe’de yıldız isim 11’e dönüyor

Son olarak Vitor Pereira'da karar kılan Ali Koç ve yönetimi, yeni sezona bir kez daha şampiyonluk umuduyla başladı.

Son dakika: Vitor Pereira biletini kesmişti! İsmail Kartal sahip çıktı… Fenerbahçe’de yıldız isim 11’e dönüyor

Ancak Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Portekizli teknik adam, güçlü kadroya rağmen bir kez daha hüsrana uğradı.

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