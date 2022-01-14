Son dakika Fenerbahçe haberi… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a az farkla kaybedilen şampiyonluğun ardından Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından takımı Vitor Pereira'ya emanet etmişti. Sarı-lacivertli ekipte ikinci dönemini geçiren Pereira'nın görev süresi ise yine kısa sürdü. Portekizli teknik adamın ardından yine uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından bu kez dümene İsmail Kartal geçti. Sezonun ikinci devresinde takımı çalıştıracak olan İsmail Kartal, kadroda değişikliklere gidiyor. İşte son dakika haberinin detayları…