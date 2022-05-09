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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar
Giriş Tarihi: 09.05.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 17:25

SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar

Bu sezon performanslarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinden son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 1 numaralı gündeminde teknik direktör konusu yer alırken, boğazın diğer yakasında ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek 15 isim yerine kimlerin kadroya katılacağı üzerine çalışılıyor. Bu arada yıldız ismin transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjdeli haber Fransız basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar

Bu sezon performanslarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinden son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı gündeminde teknik direktör konusu yer alırken, boğazın diğer yakasında ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek 15 isim yerine kimlerin kadroya katılacağı üzerine çalışılıyor. Bu arada yıldız ismin transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjdeli haber Fransız basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar

Zirve yarışından erken kopan Beşiktaş ve Fenerbahçe, yeni sezonun planlaması için çalışmalarına hız verdi.

SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar

HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş'ta sezon başında İngiliz devi Chelsea'den büyük umutlarla kadroya dahil edilen Michy Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 14 gol 5 asist yaparak beklentileri karşılayamadı.

SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar

EN VERİMSİZ SANTRAFOR

Beşiktaş'ın bir diğer transferi milli futbolcu Kenan Karaman çıktığı 36 maçta yaptığı 1 gol 2 asistlik skor katkısıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı.

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