Giriş Tarihi: 09.05.2022 17:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
17:25
SON DAKİKA: Yılın transfer bombası! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjde | Flaş gelişmeyi böyle açıkladılar
Bu sezon performanslarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinden son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin 1 numaralı gündeminde teknik direktör konusu yer alırken, boğazın diğer yakasında ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek 15 isim yerine kimlerin kadroya katılacağı üzerine çalışılıyor. Bu arada yıldız ismin transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjdeli haber Fransız basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...