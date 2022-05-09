Bu sezon performanslarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinden son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı gündeminde teknik direktör konusu yer alırken, boğazın diğer yakasında ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek 15 isim yerine kimlerin kadroya katılacağı üzerine çalışılıyor. Bu arada yıldız ismin transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye müjdeli haber Fransız basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...