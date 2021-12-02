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Haberler Galeri Son dakika: Yıllar sonra gelen Eden Hazard itirafı! "Fenerbahçe için..."
Giriş Tarihi: 02.12.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:59

Son dakika: Yıllar sonra gelen Eden Hazard itirafı! "Fenerbahçe için..."

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya, Belçika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Başkan yardımcılığı yaptığı Westerlo Kulübü ile Jupiler Pro League'e çıkmaya hazırlanan Çetinkaya, Fenerbahçe günleriyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yıllar sonra gelen Eden Hazard itirafı! Fenerbahçe için...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya, Belçika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Başkan yardımcılığı yaptığı Westerlo Kulübü ile Jupiler Pro League'e çıkmaya hazırlanan Çetinkaya, Fenerbahçe günleriyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yıllar sonra gelen Eden Hazard itirafı! Fenerbahçe için...

Belçika 1. Ligi için gün sayan Westerlo'nun günlük yönetimi ile ilgilenen Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'deyken Robin van Persie, Nani, Dirk Kuyt, Raul Meireles, Moussa Sow gibi transferlerin altına imza atmıştı.

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Son dakika: Yıllar sonra gelen Eden Hazard itirafı! Fenerbahçe için...

"3 AY BOYUNCA DERS ALMAK ZORUNDA KALDIM"

Birçok Belçika kulübü Avrupalı kulüplerin pilot takımları haline geldi. Manchester City Lommel'i, Monaco Cercle Brugge'ü, Metz ise Seraing'i satın aldı. Westerlo'nun amacı ise bu perspektif değil...

Son dakika: Yıllar sonra gelen Eden Hazard itirafı! Fenerbahçe için...

Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya, "Adaptasyon süreci çok yoğundu. 3 ay boyunca ekranın önünde oturmak ve her salı ve perşembe günleri dört saatlik ders almak zorunda kaldım.

Son dakika: Yıllar sonra gelen Eden Hazard itirafı! Fenerbahçe için...

Artık Belçika hakkında her şeyi biliyorum. Politika nasıl işliyor, sigorta, vergiler, posta hizmetleri, her şey! Fransa'da büyüdüğüm için Fransızca biliyordum. Şimdi Felemenkçe dresleri de alıyorum" dedi.

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