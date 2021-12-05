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Haberler Galeri Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! "Maaşımı kestiler..."
Giriş Tarihi: 05.12.2021 19:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 19:52

Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! "Maaşımı kestiler..."

Son dakika haberi... İtalya Serie A'da Milan forması giyen 40 yaşındaki yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Milan formasıyla ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam eden Ibrahimovic, demeçleriyle de gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain açıklamalarıyla gündeme gelen İsveçli yıldız, bu kez bir başka eski takımı Manchester United'a çok sert çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! Maaşımı kestiler...

Son dakika haberi... Avrupa futbolunun en büyük golcülerinden birisi olan Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşına gelmesine rağmen hem attığı gollerle hem de verdiği demeçlerle gündemden hiç düşmüyor.

Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! Maaşımı kestiler...

Kariyerinde Manchester United, Inter, PSG, Milan ve Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen Ibrahimovic, 120 kez de İsveç Milli Takımı'nın formasını terletti.

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Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! Maaşımı kestiler...

Bu sezon Serie A'da şampiyonluk hedefine uzanmak isteyen Milan'da 40 yaşında olmasına rağmen 9 maçta forma giyen İsveçli golcü, 6 gollük bir katkı sağladı.

Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! Maaşımı kestiler...

Geçtiğimiz günlerde Ibrahimovic'in bir kitabında yer alan PSG'ye dair itirafları, uzun süre gündemde kalmış ve büyük ses getirmişti.

Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! Maaşımı kestiler...

Yıldız oyuncu, PSG başkanı Nasser Al Khelaifi'yi arayarak kendisini sportif direktör olarak önerdiğini söylemişti.

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