Giriş Tarihi: 05.12.2021 19:49Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 19:52
Son dakika: Zlatan Ibrahimovic İngiliz devi için ses getirecek itiraflarda bulundu! "Maaşımı kestiler..."
Son dakika haberi... İtalya Serie A'da Milan forması giyen 40 yaşındaki yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Milan formasıyla ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam eden Ibrahimovic, demeçleriyle de gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain açıklamalarıyla gündeme gelen İsveçli yıldız, bu kez bir başka eski takımı Manchester United'a çok sert çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...