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Haberler Galeri Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Mesut Özil yorumu! "Real Madrid'de bile..."
Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 12:34

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Mesut Özil yorumu! "Real Madrid'de bile..."

Son dakika...Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de zorlu derbi nefesleri keserken tam 4 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler 2 kez öne geçmesine rağmen Josef'in gollerine engel olamadı ve müsabaka 2-2 sona erdi. İstanbul'un iki dev ekibi bu sonucun ardından şampiyonluk yolunda yara aldılar ve lider Trabzonspor'la puan farkı yeniden açıldı. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tümer Metin, müsabakanın ardından Mesut Özil ve Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Mesut Özil yorumu! Real Madrid’de bile...

Son dakika...Süper Lig'in 17. haftası ezeli rakipleri karşı karşıya getirdi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği asırlık derbiden kazanan çıkmadı ve sonuç iki takıma da yaramadı. Sarı-lacivertliler mücadelede Mesut Özil'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Josef skora denge getirdi.

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Mesut Özil yorumu! Real Madrid’de bile...

Berisha ile yeniden öne geçen Fenerbahçe, bir kez daha Josef'i durduramadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Mesut Özil yorumu! Real Madrid’de bile...

Brezilyalı yıldız, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı 2 golle geçit vermedi. Trabzonspor'un kazandığı haftada bu skor ezeli rakiplere yaramadı.

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Mesut Özil yorumu! Real Madrid’de bile...

Ligin 17. haftası geride kalırken bordo-mavililer; Fenerbahçe'ye 14 puan, Beşiktaş'a ise 17 puan fark atmış oldu.

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Mesut Özil yorumu! Real Madrid’de bile...

Maçın ardından Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefindeki isimdi.

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