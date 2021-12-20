Son dakika...Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de zorlu derbi nefesleri keserken tam 4 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler 2 kez öne geçmesine rağmen Josef'in gollerine engel olamadı ve müsabaka 2-2 sona erdi. İstanbul'un iki dev ekibi bu sonucun ardından şampiyonluk yolunda yara aldılar ve lider Trabzonspor'la puan farkı yeniden açıldı. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tümer Metin, müsabakanın ardından Mesut Özil ve Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.