Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
07:35
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına konuk olacak. İlk maçı 3-2 kazanan Sarı Kırmızılılar, Çekya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği mücadele, Letna Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Sparta Prag Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. GS maçı Exxen ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, Exxen canlı izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.