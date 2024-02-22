Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 07:35

Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına konuk olacak. İlk maçı 3-2 kazanan Sarı Kırmızılılar, Çekya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği mücadele, Letna Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Sparta Prag Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. GS maçı Exxen ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, Exxen canlı izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları bugün oynanıyor. Temsilcimiz Galatasaray ile Çekya temsilcisi Sparta Prag, bu akşam kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta taraftarı önünde 3-2 kazanarak avantajı eline alan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Anthony Taylor'ın düdük çalacağı heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Sparta Prag Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. GS maçı canlı yayın Exxen ekranından takip edilecek. İşte, Exxen canlı izle ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı yayın izle ekranı…

Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle

SPARTA PRAG GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Prag takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 316. mücadelesine çıkacak.

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı, 22 Şubat 2024 Perşembe günü yani bu akşam Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçı, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle

İŞTE SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

SPARTA PRAG:

GALATASARAY: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag maçına Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI İZLE | Exxen canlı maç izle ekranı ile Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın izle

SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

SON DAKİKA