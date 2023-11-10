Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! "Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz"

Vefatının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı günde kulüpler de sosyal medya hesaplarından Ulu Önderimizi çeşitli mesajlarla anıyor… Bir 10 Kasım'da daha, aynı ses aynı hisle #Minnettarız Atam! Armamız göğsümüzde, Atamız kalbimizde. Sonsuza dek yanı başındayız. ∞#10Kasım pic.twitter.com/GqBGQF2c4D — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2023 Saygı, minnet ve özlemle...#10Kasım #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/sPASBLudCo — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 10, 2023 Yukatel Adana Demirspor, bu defa Cumhuriyetimizin 100. Yılında “Cumhuriyet Valsi” için sahada…Yüz akı ile yüzyıllara… 🇹🇷 pic.twitter.com/u5TAlsH7K7— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) October 28, 2023 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.#10Kasım pic.twitter.com/87oVcIkdSq — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 10, 2023 ♾️ pic.twitter.com/54RRIeFAAt — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) November 9, 2023 🇹🇷 Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...#10Kasım pic.twitter.com/EnVyFFAujk — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) November 9, 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz.#10Kasım 𝟏𝟗𝟑∞ pic.twitter.com/8k5lDqiXjg — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 10, 2023 Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük hasretle ve derin samimiyetle anıyoruz.#10Kasım #Minnettarız pic.twitter.com/AAfFMjvQ9Y — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) November 9, 2023