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Haberler Galeri Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! "Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz"
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:04

Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! "Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 85'inci yıldönümünde spor camiası da sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz

Vefatının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı günde kulüpler de sosyal medya hesaplarından Ulu Önderimizi çeşitli mesajlarla anıyor…

Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz
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Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz
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