Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! "Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz"

Bir 10 Kasım'da daha, aynı ses aynı hisle #Minnettarız Atam!

Sen bir ödev;

attığımız her kulaçta,

koştuğumuz her yarışta,

vurduğumuz her topta,

çektiğimiz her kürekte,

arkamıza aldığımız her rüzgarda,

vurduğumuz her yumrukta…

GÜCÜMÜZÜ SENDEN, SORUMLULUĞUMUZU BİZE EMANETİN OLAN… pic.twitter.com/PgVGKJVIhu