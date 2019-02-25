Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, spor yazarları değerlendirdi. İşte uzmanların Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi görüşleri... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, spor yazarları değerlendirdi. İşte uzmanların Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi görüşleri... AHMET ÇAKAR 'Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde üç tip skor görüyorum: 3-0, 4-0, 5-0. Hatta 6-0 da olabilir.' AHMET ÇAKAR 'Derbiyi düşününce Burak Yılmaz'ı göklerde görüyorum. Bu maç, Burak Yılmaz'ın maçı olacak. En az 1 golü var.' AHMET ÇAKAR 'Her ülkede bir tane önemli derbi vardır. Bu iki numaralı derbi. Hadi derbicik lafına uyuz oluyorsunuz.' AHMET ÇAKAR 'İçinde Galatasaray olmayan hiçbir şey Türkiye'de gerçek derbi değildir' İLKER YAĞCIOĞLU 'Bu maçların favorisi olmaz. Fenerbahçe her ne kadar tarihinin en kötü sezonunu yaşasa da bu tip büyük maçları genelde iyi oynuyor.' İLKER YAĞCIOĞLU 'Beşiktaş'ta Ljajic'in olmaması büyük dezavantaj. Fenerbahçe, Zenit maçındaki oyununu oynarsa puan ya da puanlar alabilir. Ama Konya maçında gibi oynarsa kaybeder.'