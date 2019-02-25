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Spor yazarları - derbisini yorumladı

'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisini, spor yazarları değerlendirdi. İşte uzmanların Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi görüşleri...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 15:52
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisini, spor yazarları değerlendirdi. İşte uzmanların Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi görüşleri...

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

AHMET ÇAKAR

" - derbisinde üç tip skor görüyorum: 3-0, 4-0, 5-0. Hatta 6-0 da olabilir."

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Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

AHMET ÇAKAR

"Derbiyi düşününce 'ı göklerde görüyorum. Bu maç, Burak Yılmaz'ın maçı olacak. En az 1 golü var."

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

AHMET ÇAKAR

"Her ülkede bir tane önemli derbi vardır. Bu iki numaralı derbi. Hadi derbicik lafına uyuz oluyorsunuz."

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

AHMET ÇAKAR

"İçinde Galatasaray olmayan hiçbir şey Türkiye'de gerçek derbi değildir"

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

İLKER YAĞCIOĞLU

"Bu maçların favorisi olmaz. her ne kadar tarihinin en kötü sezonunu yaşasa da bu tip büyük maçları genelde iyi oynuyor."

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı

İLKER YAĞCIOĞLU

"'ta Ljajic'in olmaması büyük dezavantaj. , Zenit maçındaki oyununu oynarsa puan ya da puanlar alabilir. Ama Konya maçında gibi oynarsa kaybeder."

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