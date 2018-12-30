Sporda 2018 yılı böyle geçti

Spor dünyası 2018 yılını geride bırakırken, gündemi sarsan birçok olay yaşandı. Türk sporunda da önemli başarılar elde edildi. Türk futbolunda en dikkat çeken olayların başında ise üç büyük kulübün başkanlarının değişmesi oldu. Fenerbahçe'de 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, koltuğunu Ali Koç'a devretmek zorunda kaldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yerini Mustafa Cengiz'e bıraktı. Trabzonspor'da ise Muharrem Usta'nın yerine Ahmet Ağaoğlu başkanlığa getirildi. 2018 yılında Fatih Terim'li Galatasaray Spor Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 21. şampiyonluğuna imza atarken, Akhisarspor Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü. 2018'in en dikkat çeken transferini ise Juventus yaptı. İtalyan ekibi Real Madrid'in süperstarı Ronaldo'yu 100 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı Real Madrid kazanırken, Süper Kupa'yı ise Atletico Madrid kaldırdı. 2018 yılında yaşanan Dünya, Avrupa ve Türkiye'de yaşanan önemli spor olayları şöyle: