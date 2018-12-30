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Sporda 2018 yılı böyle geçti

dünyası 2018 yılını geride bırakırken, gündemi sarsan birçok olay yaşandı. Türk sporunda da önemli başarılar elde edildi.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 14:46
Sporda 2018 yılı böyle geçti

Türk futbolunda en dikkat çeken olayların başında ise üç büyük kulübün başkanlarının değişmesi oldu. Fenerbahçe'de 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, koltuğunu Ali Koç'a devretmek zorunda kaldı.

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yerini Mustafa Cengiz'e bıraktı.

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Sporda 2018 yılı böyle geçti

Trabzonspor'da ise Muharrem Usta'nın yerine Ahmet Ağaoğlu başkanlığa getirildi.

Sporda 2018 yılı böyle geçti

2018 yılında Fatih Terim'li Galatasaray Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 21. şampiyonluğuna imza atarken, Akhisarspor Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Sporda 2018 yılı böyle geçti

2018'in en dikkat çeken transferini ise Juventus yaptı. İtalyan ekibi Real Madrid'in süperstarı Ronaldo'yu 100 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Sporda 2018 yılı böyle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı Real Madrid kazanırken, Süper Kupa'yı ise Atletico Madrid kaldırdı.

Sporda 2018 yılı böyle geçti

2018 yılında yaşanan Dünya, Avrupa ve Türkiye'de yaşanan önemli olayları şöyle:

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