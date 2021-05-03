Süper Lig Puan Durumu! 3 Mayıs 2021 TFF Süper Lig Puan durumu cetveli nasıl? 38. Hafta maç sonuçları ve 39. Hafta fikstürü

TFF Spor Toto Süper Lig'in 38. Haftasında ilk 3 sıradaki takımların şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray'la 2. sıra için mücadeleyi sürdüren Fenerbahçe, evinde oynadığı BB Erzurumspor mücadelesinde3-1'lik skorla galip gelen taraf oldu. Karşılaşmanın sonuçlanmasıyla birlikte Süper Lig Puan Durumu ile ilgili detayları öğrenmek isteyen futbolseverler 3 Mayıs 2021 TFF Süper Lig Puan cetveli nasıl? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor TFF ile 3 Mayıs 2021 TFF Süper Lig Puan cetveli, 38. Hafta maç sonuçları ve 39. Hafta fikstür detayları.