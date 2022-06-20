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Haberler Galeri Süper Lig'de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın harcama bütçeleri...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 18:10

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın harcama bütçeleri...

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, ligdeki 19 takımın Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini resmen açıkladı. İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımların harcama limitleri...

Süper Lig’de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın harcama bütçeleri...

1- KONYASPOR

Takım harcama limiti: 181.509.649

%40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti: 254.113.509

Süper Lig’de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın harcama bütçeleri...

2- BAŞAKŞEHİR

Takım harcama limiti: 199.224.707

%40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti: 278.914.589

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Süper Lig’de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın harcama bütçeleri...

3- ALANYASPOR

Takım harcama limiti: 177.013.366

%40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti: 247.818.713

Süper Lig’de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın harcama bütçeleri...

4- ANTALYASPOR

Takım harcama limiti: 186.104.678

%40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti: 260.546.549

Süper Lig’de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın harcama bütçeleri...

5- KARAGÜMRÜK

Takım harcama limiti: 115.014.896

%40 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti: 161.020.854

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