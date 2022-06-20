Giriş Tarihi: 20.06.2022 18:10
Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
18:10
Süper Lig'de 2022-23 sezonunda harcama limitleri belli oldu! TFF resmen duyurdu... | İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın harcama bütçeleri...
Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, ligdeki 19 takımın Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini resmen açıkladı. İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımların harcama limitleri...