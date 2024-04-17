Giriş Tarihi: 17.04.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
13:27
Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. Gol krallığında da Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında kıyasıya bir mücadele var. Attığı 20 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, sezon sonunda da zirveyi kaybetmek istemiyor. Bu sırada Transfermarkt, Süper Lig'de penaltısız gol krallığı listesini paylaştı. İşte Süper Lig'de penaltısız en çok gol atan isimler…