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Haberler Galeri Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu
Giriş Tarihi: 17.04.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 13:27

Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. Gol krallığında da Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında kıyasıya bir mücadele var. Attığı 20 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, sezon sonunda da zirveyi kaybetmek istemiyor. Bu sırada Transfermarkt, Süper Lig'de penaltısız gol krallığı listesini paylaştı. İşte Süper Lig'de penaltısız en çok gol atan isimler…

Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kıran kırana geçerken gol krallığında da önemli bir yarış var.

Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu

Galatasaraylı Mauro Icardi ve Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko arasında geçen gol krallığı zirvesinde dikkat çeken bir liste yayınlandı.

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Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu

Transfermarkt, bu sezon penaltısız en çok gol atan futbolcuları listeledi.

Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu

İşte o liste…

Süper Lig’de gol krallığı listesinde büyük değişim! Penaltısız en çok gol atanlar belli oldu

Edin Dzeko: Toplam gol- 20 | Penaltısız gol- 19

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