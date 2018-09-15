Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Yaz transfer döneminin sona ermesiyle futbolcuların Transfermarkt'daki piyasa değerleri de güncellendi. İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en çok yükselen 15 isim... Edin Visca Güncel piyasa değeri: 10 Milyon Euro Artış oranı: %29 Fark: 2,25 milyon Euro Paolo Hurtado Güncel piyasa değeri: 4 milyon Euro Artış oranı: %167 Fark: 2,5 milyon Euro Guilherme Güncel piyasa değeri: 4 milyon Euro Artış oranı: %167 Fark: 2,5 milyon Euro Berke Özer Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro Artış oranı: %11.900 Fark: 2,98 milyon Euro Adem Ljajic Güncel piyasa değeri: 13 milyon Euro Artış oranı: %30 Fark: 3 milyon Euro Loris Karius Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro Artış oranı: %33 Fark: 3 milyon Euro