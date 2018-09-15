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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Yaz transfer döneminin sona ermesiyle futbolcuların Transfermarkt'daki piyasa değerleri de güncellendi.

Giriş Tarihi: 15.09.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 11:02
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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

İşte Transfermarkt verilerine göre 'de piyasa değeri en çok yükselen 15 isim...

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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Edin Visca

Güncel piyasa değeri: 10 Milyon Euro

Artış oranı: %29

Fark: 2,25 milyon Euro

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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Paolo Hurtado

Güncel piyasa değeri: 4 milyon Euro

Artış oranı: %167

Fark: 2,5 milyon Euro

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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Guilherme

Güncel piyasa değeri: 4 milyon Euro

Artış oranı: %167

Fark: 2,5 milyon Euro

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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Berke Özer

Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro

Artış oranı: %11.900

Fark: 2,98 milyon Euro

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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Adem Ljajic

Güncel piyasa değeri: 13 milyon Euro

Artış oranı: %30

Fark: 3 milyon Euro

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'de piyasa değeri en çok artan futbolcular
Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan futbolcular

Loris Karius

Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro

Artış oranı: %33

Fark: 3 milyon Euro

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