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Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

'de 8. hafta geride kalırken yerli oyuncularına en çok süre veren takımlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 20:26
Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
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Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

'de 9. hafta yarın ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

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Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

Ligde geride kalan 8 haftada yerli oyunculara en çok dakika veren kulüp Bursaspor olurken , , ve listesinin alt sıralarında yer aldı.

Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

İşte goal.com'un Opta verilerine dayandırarak oluşturduğu listeye göre 'de yerli oyunculara en çok süre veren takımlar...

Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

Bursaspor / 4,869 dakika

Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

Akhisarspor / 4,408 dakika

Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

BB Erzurumspor / 3,894 dakika

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