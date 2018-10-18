Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken yerli oyuncularına en çok süre veren takımlar belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta yarın Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Ligde geride kalan 8 haftada yerli oyunculara en çok dakika veren kulüp Bursaspor olurken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor listesinin alt sıralarında yer aldı. İşte goal.com'un Opta verilerine dayandırarak oluşturduğu listeye göre Spor Toto Süper Lig'de yerli oyunculara en çok süre veren takımlar... Bursaspor / 4,869 dakika Akhisarspor / 4,408 dakika BB Erzurumspor / 3,894 dakika