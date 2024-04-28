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Haberler Galeri Süper Lig'e yükselen takımlar ve Süper Lig'den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı
Giriş Tarihi: 28.04.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 18:41

Süper Lig'e yükselen takımlar ve Süper Lig'den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı

Süper Lig'e yükselen takımlar ve Süper Lig'den düşen takımlar TFF ve puan durumu ile kontrol ediliyor. 2023-2024 sezonunda yükselen bir takım daha belli oldu. Küme düşen takımlar ve yükselenler futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son haftalarda maç sonuçları yakın mercek altında. Peki; hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi, hangi takımlar küme düştü? İşte, yanıtı...

Süper Lig’e yükselen takımlar ve Süper Lig’den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı

Süper Lig'e çıkan takımlar sezonun bitmesine haftalar kala takip ediliyor. Sergiledikleri son performanslarla lig bileti almaya çalışan veya ligde kalma mücadelesi veren takımlar gündemde. Bir takım daha yükselme sevinci yaşıyor. İşte, TFF ile Süper Lig'e yükselen takımlar ve küme düşen takımlar...

Süper Lig’e yükselen takımlar ve Süper Lig’den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı

GÖZTEPE SÜPER LİG'DE!

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve puanını 66'ya yükseltti. İzmir temsilcisi bu skorla beraber bitime 2 hafta kala puan cetvelini 2. sırada tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

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Süper Lig’e yükselen takımlar ve Süper Lig’den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Süper Lig'e yükselen ilk takım Eyüpspor olurken ikinci bileti ise Göztepe kaptı.

Süper Lig’e yükselen takımlar ve Süper Lig’den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, 2023-2024 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Süper Lig’e yükselen takımlar ve Süper Lig’den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı

28 NİSAN BUGÜNKÜ MAÇLAR

Süper Lig:

Pendikspor 1-2 Kayserispor

Alanyaspor 6-0 İstanbulspor

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