Giriş Tarihi: 28.04.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
18:41
Süper Lig'e yükselen takımlar ve Süper Lig'den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı
Süper Lig'e yükselen takımlar ve Süper Lig'den düşen takımlar TFF ve puan durumu ile kontrol ediliyor. 2023-2024 sezonunda yükselen bir takım daha belli oldu. Küme düşen takımlar ve yükselenler futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son haftalarda maç sonuçları yakın mercek altında. Peki; hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi, hangi takımlar küme düştü? İşte, yanıtı...