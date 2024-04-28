Süper Lig’e yükselen takımlar ve Süper Lig’den düşen takımlar gündemde! Bir takım daha bileti kaptı

Süper Lig'e çıkan takımlar sezonun bitmesine haftalar kala takip ediliyor. Sergiledikleri son performanslarla lig bileti almaya çalışan veya ligde kalma mücadelesi veren takımlar gündemde. Bir takım daha yükselme sevinci yaşıyor. İşte, TFF ile Süper Lig'e yükselen takımlar ve küme düşen takımlar...