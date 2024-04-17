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Haberler Galeri Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:29

Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü

Süper Lig'de bu sezon tarihin en çekişmeli şampiyonluk mücadelelerinden birisi yaşanıyor. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray ve İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe, ligin bitimine son 6 hafta kala birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor. 32. haftada oynanan karşılaşmaları da kazanan iki dev, şampiyonluğu RAMS Park'ta oynanacak dev derbiye taşımanın peşinde. Bu sırada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan son 6 maçı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona flaş transferlerle başlayan İstanbul'un iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde.

Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü

Tarihin en çekişmeli sezonlarından birisine sahne olan 2023-24 sezonunda şampiyonun kim olacağı son haftaya kadar belli olmayacak gibi görünüyor.

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Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü

Ligde 87 puanla liderliği elinde bulunduran Galatasaray'ı, 85 puanlı Fenerbahçe takip ediyor.

Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü

Son haftalara girilirken gerilimin de giderek yükseldiği ortamda Galatasaray ve Fenerbahçe, oynadıkları son karşılaşmalardan da galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü

Sarı-kırmızılı ekip bu sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu alma peşindeyken Fenerbahçe de uzun süreli hasreti dindirmek istiyor.

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