Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
11:29
Trendyol Süper Lig’in kaderini bu maçlar belirleyecek! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nefes kesen fikstürü
Süper Lig'de bu sezon tarihin en çekişmeli şampiyonluk mücadelelerinden birisi yaşanıyor. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray ve İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe, ligin bitimine son 6 hafta kala birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor. 32. haftada oynanan karşılaşmaları da kazanan iki dev, şampiyonluğu RAMS Park'ta oynanacak dev derbiye taşımanın peşinde. Bu sırada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan son 6 maçı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…