Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de corona virüsü arası sonrası geçici olarak göreve getirilen Tahir Karapınar, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Karapınar, bu performansla kendisinden önceki pek çok ismi geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2020
15:28
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
15:28
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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, evinde rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR
Coronavirüsü (koronavirüs) salgını sebebiyle
Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.
TAHİR KARAPINAR İLE İÇ SAHA PERFORMANSI
Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör Tahir Karapınar oldu.
Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5
Süper Lig maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.
27 MAÇIN 17'SİNDE FENERBAHÇE GALİP
Kırmızı-beyazlıların
Süper Lig'e çıktığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe kazanırken, 5'ini Sivasspor kazandı.
İki takım arasında oynanan 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler,
Sivasspor ağlarına toplam 62 gol atarken, Sivasspor buna 36 golle yanıt verdi.