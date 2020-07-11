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Haberler Galeri Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

'dan flaş istatistik!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de corona virüsü arası sonrası geçici olarak göreve getirilen Tahir Karapınar, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Karapınar, bu performansla kendisinden önceki pek çok ismi geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 15:28
Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

'in 32. hafta mücadelesinde 'u ağırlayacak olan , evinde rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

tarihinde 'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR

Coronavirüsü (koronavirüs) salgını sebebiyle 'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan , salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

TAHİR KARAPINAR İLE İÇ SAHA PERFORMANSI

Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana 'de 'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör oldu.

Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5 maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.

Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

27 MAÇIN 17'SİNDE FENERBAHÇE GALİP

Kırmızı-beyazlıların 'e çıktığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 27 maçtan 17'sini kazanırken, 5'ini kazandı.

Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

İki takım arasında oynanan 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, ağlarına toplam 62 gol atarken, Sivasspor buna 36 golle yanıt verdi.

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