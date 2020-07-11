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Tahir Karapınar'dan flaş istatistik!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de corona virüsü arası sonrası geçici olarak göreve getirilen Tahir Karapınar, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Karapınar, bu performansla kendisinden önceki pek çok ismi geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...