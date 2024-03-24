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Haberler Galeri Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 18:09

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…

Dünya futbolunun en başarılı ülkelerinden birisi olan Brezilya, en fazla Dünya Kupası kazanan ülke olarak halen zirvede yer alıyor. Uzun yıllardır her dönem futbola armağan ettiği yıldız isimlerle hafızalara kazınan Brezilyalı futbolu, futbol severler için büyük bir keyif olmaya devam ediyor. FourFourTwo dergisi, Brezilya futbolunun en iyi isimlerini açıklarken yolu Türkiye'den geçen 4 futbolcuyu da listede yer verdi.

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…

İŞTE EN İYİ BREZİLYALILAR

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…

10. Kaka

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Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…

9. Jairzinho

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…

8. Socrates

Tarihin en iyi Brezilyalı futbolcularını açıkladılar! Yolu Türkiye’den geçen tam 4 yıldız var: İşte futbola damga vuran en iyi Brezilyalılar…

7. Zico

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