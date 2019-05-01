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Tarihte ilk kez iki Türk takımı 'de

Giriş Tarihi: 01.05.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2019 23:11
Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

THY Avrupa Ligi play-off'unda İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 80-71 galip gelen Anadolu Efes seriyi 3-2'e getirerek 'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmada Anadolu Efes takımı oyuncusu James Anderson (23), rakibi Barcelona Lassa oyuncusu Ante Tomic (44) ile mücadele etti. (Anadolu Ajansı )

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Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi ve seride durumu 3-2'ye getirerek 'e adını yazdırdı.

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

THY Avrupa Liginde Dörtlü Final takımları belli oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 5. Barcelona Lassa ile eşleşti.

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Serinin İstanbul'daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya'da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68'lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin 632 taraftar önünde oynanan müsabakada rakibini 80-71 mağlup etti ve 'e yükseldi.

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Efes'te 5 oyuncu çift hanelerde

Anadolu Efes'te süre alan 9 basketbolcudan 5'i çift haneli skor üretti.

Lacivert-beyazlı takımda Larkin ile Moerman 18'er sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Bu oyunculara Beaubois ile Anderson 11'er, Micic ise 10 sayıyla eşlik etti.

Efes'te Dunston 7, Pleiss ise 5 sayılık katkı verdi.

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Dış atışlar zaferi getirdi

Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler galibiyetin mimarı oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, dış atışlarda 39'da 17 isabet sağlayarak yüzde 43.6'lık isabet oranı yakaladı.

Anadolu Efes'te Larkin 5, Moerman 4, Beaubois ve Anderson 3'er, Micic ise 2 kez 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet sağladı. Lacivert-beyazlılar, 80 sayının 51'ini 3 sayı çizgisinin gerisinden, 16 sayıyı ise içinden buldu. Anadolu Efes, 13 sayıyı ise serbest atış çizgisinden kaydetti.

Barcelona Lassa ise dış atışlardan 20'de 8'de kaldı.

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