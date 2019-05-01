Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Dış atışlar zaferi getirdi
Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler galibiyetin mimarı oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, dış atışlarda 39'da 17 isabet sağlayarak yüzde 43.6'lık isabet oranı yakaladı.
Anadolu Efes'te Larkin 5, Moerman 4, Beaubois ve Anderson 3'er, Micic ise 2 kez 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet sağladı. Lacivert-beyazlılar, 80 sayının 51'ini 3 sayı çizgisinin gerisinden, 16 sayıyı ise içinden buldu. Anadolu Efes, 13 sayıyı ise serbest atış çizgisinden kaydetti.
Barcelona Lassa ise dış atışlardan 20'de 8'de kaldı.