Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Serinin İstanbul'daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya'da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68'lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin 632 taraftar önünde oynanan müsabakada rakibini 80-71 mağlup etti ve Dörtlü Final'e yükseldi.