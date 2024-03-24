Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
13:45
TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...
TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finaline yönelik nihai kararını verdi. Fenerbahçe, Süper Kupa'nın ertelenmesi talebinde bulunmuş ve fakat Galatasaray'ın bu talebe sıcak bakmadığı ifade edilmişti. TFF, iki kulüple yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi ve finalin belirtildiği gibi 7 Nisan'da oynanmasına karar verdi. Peki ertelenme talebinin perde arkasında neler var? İşte ortaya çıkan detaylar...