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Haberler Galeri TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 13:45

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finaline yönelik nihai kararını verdi. Fenerbahçe, Süper Kupa'nın ertelenmesi talebinde bulunmuş ve fakat Galatasaray'ın bu talebe sıcak bakmadığı ifade edilmişti. TFF, iki kulüple yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi ve finalin belirtildiği gibi 7 Nisan'da oynanmasına karar verdi. Peki ertelenme talebinin perde arkasında neler var? İşte ortaya çıkan detaylar...

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa’nın ertelenme talebinin perde arkası...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını belirtti.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa’nın ertelenme talebinin perde arkası...

TFF SON NOKTAYI KOYDU

Yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa’nın ertelenme talebinin perde arkası...

ERTELEME TALEBİNİNİ SEBEBİ OLYMPIAKOS MAÇI

Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Olympiakos ile yapacağı UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşması nedeniyle Süper Kupa'nın mayıs sonuna ertelenmesini istemişti.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa’nın ertelenme talebinin perde arkası...

GALATASARAY TARİH DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI

Bu talep üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF yönetimi, yoğun takvimde EURO 2024 hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak alternatif bir tarih bulamadı. Görüşü istenen Galatasaray Kulübü de tarih değişikliğine karşı olduklarını bildirmişti.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa’nın ertelenme talebinin perde arkası...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programında Galatasaray'ın evindeki Hatayspor maçı 2 Nisan Salı gününe; Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Adana Demirspor karşılaşması ise 3 Nisan Çarşamba gününe verilmişti.

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