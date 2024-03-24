TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa’nın ertelenme talebinin perde arkası...

GALATASARAY TARİH DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI

Bu talep üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF yönetimi, yoğun takvimde EURO 2024 hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak alternatif bir tarih bulamadı. Görüşü istenen Galatasaray Kulübü de tarih değişikliğine karşı olduklarını bildirmişti.