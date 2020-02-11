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  • TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

'den bir ilk! - maçının VAR hakemlerine...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu karşılaşma Cisse ve Max Kruse'nin karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmada çıkan sonuçtan çok maçın hakemleri dikkat çekmişti. Karşılaşmayı yöneten Ümit Öztürk maçın ardından Fenerbahçe camiası tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. TFF de 1-1 biten ve hakem kararlarının dikkat çektiği karşılaşma ile ilgili sürpriz bir karara imza attı. İşte o karar ve detayları...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 14:27
TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

'in 21'inci haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada , Aytemiz ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmada tüm dikkatleri üzerine çeken isim ise maçın hakemi olmuştu.

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

camiası tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Öztürk ile ilgili Rıdvan Dilmen, "Sen orta hakem değil misin? Silah zoruyla mı çağırıyorlar seni? Ben yönetiyorum ben. Diyelim ki VAR'a gittin. Sen bir şey gördün ki oynat diyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

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TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

Bu karşılaşmanın ardından 'den de sürpriz bir karar çıktı. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin alarak, tartışmalı -Aytemiz maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler.

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

Hakemlerle de tek tek görüşen MHK Başkanı Zekeriya Alp, gerekli raporu hazırladıktan sonra Nihat Özdemir'le görüştü.

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

Raporda, VAR kayıtları ve konuşmalarda, hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlanmadı.

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

ÇOK KRİTİK İKİ POZİSYON

Bununla beraber raporda, Alanya'nın kazandığı ilk penaltı öncesi hakem Ümit Öztürk'ü görüntü izlemeye çağıran VAR Hakemi Serkan Tokat ve AVAR Hakemi Kemal Yılmaz kusurlu bulundu.Yine raporda, Tokat ve Yılmaz'ın, Alanyasporlu Mustafa'nın eline topun çarptığı pozisyonda Öztürk'ü görüntüyü izlemesi için davet etmesi gerektiği belirtildi.

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

Hürriyet'in haberine göre; bu raporun ışığında, VAR ve AVAR hakemlerine ağır ceza verileceği öğrenildi.

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