TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

Fenerbahçe camiası tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Öztürk ile ilgili Rıdvan Dilmen, "Sen orta hakem değil misin? Silah zoruyla mı çağırıyorlar seni? Ben yönetiyorum ben. Diyelim ki VAR'a gittin. Sen bir şey gördün ki oynat diyorsun." ifadelerini kullanmıştı.