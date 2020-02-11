TFF'den bir ilk! Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemlerine...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu karşılaşma Cisse ve Max Kruse'nin karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmada çıkan sonuçtan çok maçın hakemleri dikkat çekmişti. Karşılaşmayı yöneten Ümit Öztürk maçın ardından Fenerbahçe camiası tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. TFF de 1-1 biten ve hakem kararlarının dikkat çektiği karşılaşma ile ilgili sürpriz bir karara imza attı. İşte o karar ve detayları...
Giriş Tarihi: 11.02.2020
14:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
14:27
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