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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, A 'ın Uluslar Ligi ilk maçında 'ya 2-1 yenilmesini değerlendirdi ve teknik direktörü 'yu eleştirdi.

Giriş Tarihi: 08.09.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 10:01
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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'
'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

Lucescu'nun ifadesiyle, "Türk ı bir değişim yaşıyor." Rumen hoca da zaman ve sabır istiyor.

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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'
'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

Ben Türkiye dışında hiçbir ülkenin ile ilgili değişimini yabancı hocayla yaptığına tanık olmadım.

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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'
'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

Hayatı boyunca kulüp takımlarında görev yapan, 1980'lerde çalıştırdığı Romanya'dan beri çalıştırmayan Luce, 3 aşamalı bir dönüşüm planı yapıyormuş.

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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'
'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

'nin aklı varsa Lucescu'ya teşekkür eder. Yerine yerli bir teknik direktör getirir.

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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'
'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

Lucescu, 20 takımdan topladığı oyunculardan önüne kafasına göre bir 11 çıkardı.

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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'
'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

"Kim kiminle uyumlu oynar" şeklinde bir düşüncesi yok.

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''nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'
'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

Asıl olan ın belirli bir oyun şablonu yok, saha içinde bir futbol aklı da yok.

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