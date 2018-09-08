'TFF'nin aklı varsa Lucescu'yu gönderir'

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi ilk maçında Rusya'ya 2-1 yenilmesini değerlendirdi ve teknik direktörü Mircea Lucescu'yu eleştirdi. Lucescu'nun ifadesiyle, 'Türk Milli Takımı bir değişim yaşıyor.' Rumen hoca da zaman ve sabır istiyor. Ben Türkiye dışında hiçbir ülkenin Milli Takım ile ilgili değişimini yabancı hocayla yaptığına tanık olmadım. Hayatı boyunca kulüp takımlarında görev yapan, 1980'lerde çalıştırdığı Romanya'dan beri milli takım çalıştırmayan Luce, 3 aşamalı bir dönüşüm planı yapıyormuş. TFF'nin aklı varsa Lucescu'ya teşekkür eder. Yerine yerli bir teknik direktör getirir. Lucescu, 20 takımdan topladığı oyunculardan Rusya önüne kafasına göre bir 11 çıkardı. 'Kim kiminle uyumlu oynar' şeklinde bir düşüncesi yok. Asıl olan milli takımın belirli bir oyun şablonu yok, saha içinde bir futbol aklı da yok.