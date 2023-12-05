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Haberler Galeri THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:54

THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Panathinaikos maçı tarihi ve saati taraftarlar merak ediliyor. THY EuroLeague 12. Hafta müsabakası için geri sayım başladı. Bu sezon puan durumunda üst sıralarda yer alan Panathinaikos ve sezon başı koç değişikliğine giden ve puan durumunu üst sıralara taşımak isteyen Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Kadrodaki isimler de taraftarların merak konusuydu. Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman ve hangi kanalda? Bu karşılaşmaya dair tüm detaylar:

THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Panathinaikos maçı canlı izle ekranı başında taraftarlar yerlerini aldı. Basketbol Avrupa Ligi 2023-2024 temsilcilerimiz arasında yer alan Anadolu Efes puan durumunda üst sıralara çıkmaya çalışıyor. Anadolu Efes'in bu maça puan durumunda üst sıralarda yer alan Panathinaikos'un karşısına hangi kadroyla çıkacağı büyük önem taşıyor. Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES- PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Panathinaikos maçı 5 Aralık Salı günü oynanak. İki takımın heyecanlı mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonun'da saat 20.30'da başlayacak.

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THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES- PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecanlı mücadele S Sports ekranlarında yayınlanacak.

THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE

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