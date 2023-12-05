THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Panathinaikos maçı canlı izle ekranı başında taraftarlar yerlerini aldı. Basketbol Avrupa Ligi 2023-2024 temsilcilerimiz arasında yer alan Anadolu Efes puan durumunda üst sıralara çıkmaya çalışıyor. Anadolu Efes'in bu maça puan durumunda üst sıralarda yer alan Panathinaikos'un karşısına hangi kadroyla çıkacağı büyük önem taşıyor. Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?