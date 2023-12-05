Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
11:54
THY EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu? Anadolu Efes maçı canlı izle
Anadolu Efes Panathinaikos maçı tarihi ve saati taraftarlar merak ediliyor. THY EuroLeague 12. Hafta müsabakası için geri sayım başladı. Bu sezon puan durumunda üst sıralarda yer alan Panathinaikos ve sezon başı koç değişikliğine giden ve puan durumunu üst sıralara taşımak isteyen Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Kadrodaki isimler de taraftarların merak konusuydu. Anadolu Efes Panathinaikos maçı ne zaman ve hangi kanalda? Bu karşılaşmaya dair tüm detaylar: