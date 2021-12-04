Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 04.12.2021 01:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 01:21

Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 15. Hafta maçları kapsamında lider Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer ligde çıkacağı Adana Demirspor maçında kazanan taraf olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise "Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, Süper Lig 15. Haftada Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi grup mücadelelerinde yenilgisiz gidişini sürdüren sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynayacağı karşılaşmanın galibi olmayı istiyor. Diğer yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
  • Trabzonspor Adana Demirspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

AVCI, EN UZUN GALİBİYET SERİSİ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam ederken hataya yer vermek istemiyor. Sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan bordo-mavililer, bunun yanı sıra ilklere de imza atacak.

Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 26 maçtır yenilmeyen Trabzonspor 15 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Adana Demirspor'a sahasında kaybetmemesi halinde serisini 27 maça çıkaracak olan Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırmış olacak. Ardından ise 1983-84 sezonundaki 28 maçlık yenilmezlik serisini hedef koyacak.

Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

AVCI, EN UZUN SERİ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, puan kayıpsız geçtiği seriyi de yedi maça çıkarmıştı. Bordo-mavili ekip, 2003-2004 arasından bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet almak için mücadele edecek olurken, Trabzonspor'un başında görev yaptığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

SON DAKİKA