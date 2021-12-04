Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, Süper Lig 15. Haftada Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi grup mücadelelerinde yenilgisiz gidişini sürdüren sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynayacağı karşılaşmanın galibi olmayı istiyor. Diğer yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler Trabzonspor Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;