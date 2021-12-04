Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 15. Hafta maçları kapsamında lider Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer ligde çıkacağı Adana Demirspor maçında kazanan taraf olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise "Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.