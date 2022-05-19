EN BÜYÜK TEŞEKKÜR AİLEME

Röportaja teşekkürle başlamak istiyorum. Bu süreçte çok ihmal ettiğim eşim Güneş Köleoğlu Doğan ve çocuklarım Alya ile Kuzey'e ne kadar teşekkür etsem az. Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen iş adamlarımız, camiamızın büyükleri, kendi içimizde üretim kurulumuz, Abdullah hocamız, futbolcularımız ve en başta büyük paya sahip olan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, bu işte çok büyük bir pay sahibi.