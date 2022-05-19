Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:00
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
07:00
Uzun yıllar süren büyük özlemin ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da kazanılan zaferin mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun her fırsatta, "Yol arkadaşım, dava arkadaşım" diye anlattığı ve transferdeki başarılarıyla taraftarın gönlüne giren Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Doğan ayrıca, Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili de güzel ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...