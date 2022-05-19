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Haberler Galeri Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor’a konuştu! “Berat Albayrak her takıma adaletli davrandı”
Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:00

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor’a konuştu! “Berat Albayrak her takıma adaletli davrandı”

Uzun yıllar süren büyük özlemin ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da kazanılan zaferin mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun her fırsatta, "Yol arkadaşım, dava arkadaşım" diye anlattığı ve transferdeki başarılarıyla taraftarın gönlüne giren Doğan, şampiyonluk sonrası ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Doğan ayrıca, Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili de güzel ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor’a konuştu! “Berat Albayrak her takıma adaletli davrandı”

Trabzonspor'un bu sezonki performansından olay yaratan şampiyonluk kutlamalarına kadar birçok konuyu konuştuğumuz Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, geleceğe dair de iddialı açıklamalar yaptı.

İşte gerçekleştirdiğimiz uzun sohbetten satırlarımıza sığanlar…


Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor’a konuştu! “Berat Albayrak her takıma adaletli davrandı”

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR AİLEME

Röportaja teşekkürle başlamak istiyorum. Bu süreçte çok ihmal ettiğim eşim Güneş Köleoğlu Doğan ve çocuklarım Alya ile Kuzey'e ne kadar teşekkür etsem az. Eski yönetimler, eski başkanlar, önde gelen iş adamlarımız, camiamızın büyükleri, kendi içimizde üretim kurulumuz, Abdullah hocamız, futbolcularımız ve en başta büyük paya sahip olan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, bu işte çok büyük bir pay sahibi.

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Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor’a konuştu! “Berat Albayrak her takıma adaletli davrandı”

BİZLER BU TAKIMA HEP BORÇLU KALACAĞIZ

Taraftarımız gerçekten inanılmaz bir sevgi yumağı ortaya çıkardı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu gösterdik. Buna benzer bir şampiyonluk kutlaması yoktur. Şu anda dünya Trabzonspor'u konuşuyor.

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor’a konuştu! “Berat Albayrak her takıma adaletli davrandı”

Uzun süre unutulmayacak görüntüler ortaya çıkardılar. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Aklımdaki en büyük hedef buydu. Bunu gerçekleştirip bize gururu yaşatan Trabzonspor'a ömür boyu borçlu kalacağız.

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor’a konuştu! “Berat Albayrak her takıma adaletli davrandı”

Trabzonsporlu taraftarlara bundan sonra da layık oldukları gibi bütün sevinçleri, heyecanları, mutlulukları yaşatmak istiyoruz. Onlar bize teveccüh gösterdi, sevdi ve her zaman inandı. Bu yıl da inşallah hep beraber, taraftarımız ve camiamız ile 9'uncu şampiyonluğu kutlayacağız.

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