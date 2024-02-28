Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, bu akşam kozlarını paylaşacak. Bordo Mavililer, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek yarı finale uzanmak istiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise ligde oynadığı son karşılaşmayı kazanarak moral depoladı. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. FB maçı canlı yayın şifresiz olarak A Spor ekranında olacak. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle ekranı... TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Trabzonspor Başakşehir maçı, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü yani bugün Papara Park'ta oynanacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? Trabzonspor Başakşehir maçı, A Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak. İŞTE TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER TRABZONSPOR: Uğurcan, Menier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Dubois, Opoku, Hamza, Lima, Berkay, Aleksic, Davidson, Deniz, Figueiredo, Piatek TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz A SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.